Uschi Glas: Baby-Sensation! Es sind Zwillinge

Als Kind war Julia Tewaag an der Seite von ihrer Mutter in der Serie "Tierärztin Christine" zu sehen. Danach strebte sie eine Karriere außerhalb des Showsgeschäfts an und war kaum noch in der Öffentlichkeit präsent. Mit ihrem Partner ist sie seit 2016 verheiratet. Nähere Details zu den Babys, welche Namen sie tragen werden oder welches Geschlecht es wird, wurde bisher noch nicht verraten. Bisher hat sich Uschi Glas, welche seit 2005 mit Dieter Hermann verheiratet ist, dazu noch gar nicht zu Wort gemeldet.

