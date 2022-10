Uschi Glas: Unerwartete Enthüllung über ihren Skandal-Sohn!

Einen ganzen Monat war Ben nun unterwegs auf dem berühmten „Camino“. Am 5. September postete er eine mit einem Messer zerdrückte Zigarette mit den Worten „Tod der letzten aktiven Sucht“. Angekommen am Ziel in Santiago de Compostela erzählte er seinen Followern auf Instagram: „Diese Wanderung war eines der tollsten Lebensereignisse, die ich je hatte. Es hat mich unglaublich glücklich gemacht.“ Hat das Pilgern den Rowdy wirklich geläutert? Kann er mit seiner Vergangenheit abschließen? Es heißt, das jedem Pilger, der im Heiligen Jahr des Jakobus die Pforten der Kathedrale in Santiago durchschreitet, alle Sünden erlassen werden. Wie praktisch: Der liebe Gott vergibt und alle Fehltritte sind vergessen – aber ob Mama Uschi ihrem Ben genauso leicht vergeben kann?

