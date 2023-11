Uschi Glas: Trauriger Abschied von ihrem Liebsten! Sie ist am Boden zerstört

"Ich bin fassungslos", sagt Uschi Glas leise. "Mir fehlen die Worte, ich bin tief traurig und geschockt. Elmar war nicht nur einer meiner wichtigsten Kollegen, sondern auch ein wahrer Freund für mich." So viele Jahrzehnte kannten sich die beiden. Wunderschöne Tage und große berufliche Erfolge durften sie miteinander erleben. Nicht nur während der Dreharbeiten der Serien "Zwei Münchner in Hamburg", "Polizeiinspektion 1" und "Unsere schönsten Jahre". Auch privat waren Uschi und Elmar stark verbandelt. Sie trafen sich zum Abendessen, auf dem Golfplatz, sie verbrachten so gerne Zeit zusammen. Sie lachten und weinten gemeinsam. Sie freuten sich miteinander und sie trauerten gemeinsam.