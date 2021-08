Uwe Abel: Ein Baby mit 51?

Uwe Abel musste in seinem Leben schon einiges ertragen. Als Kinder wurde er wegen seiner großen Nase von seinen Mitschülern heftig gemobbt. "In der Schule war ich der, der immer zuletzt gewählt wurde oder immer geärgert wurde. Deswegen habe ich so eine Wand aufgebaut", erzählte er offen bei "Promi Big Brother". Vor einigen Jahren traf Uwe einen drastischen Entschluss: "Ich habe mich entschieden, dass ich keine Kinder will, damit meine Nase nicht vererbt wird."