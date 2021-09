Uwe Abel & Iris Abel: Das war's! Ihre Koffer sind bereits gepackt

Wie Iris Abel in den letzten Tagen immer wieder via "Instagram" zeigte, durchlebte sie mit Ehemann Uwe Abel eine Reihe von ausgelassenen Momenten auf der Baleareninsel! Vor allem mit Katzenberger-Mama Iris Klein schienen Uwe und Iris besonders viel Spaß zu haben. Doch jeder Urlaub hat auch mal ein Ende! So teilt Iris zum krönenden Abschluss ihrer Reise nun ein Bild von sich, welches scheinbar beim Warten auf den Abflug von Mallorca entstanden ist. Für Iris und Uwe sicherlich mit einem Wehmutstropfen verbunden!

Den Kopf deswegen hängen lassen, kommt für sie jedoch nicht in Frage. Schließlich ist es kein Geheimnis, dass die beiden mit dem heimischen Hof und dem Fan-Café so eng verwurzelt sind, dass ein anderes Leben für sie nicht in Frage kommt. Außerdem lässt der nächste Urlaub bestimmt nicht lange auf sich warten...