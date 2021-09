Uwe Abel & Iris Abel: Bitteres Ehedrama! Jetzt kommt die traurige Wahrheit ans Licht

Grund dafür? Der 55-Jährige gestand laut "Woche heute" während seiner Teilnahme bei "Promi Big Brother", dass er keine Kinder möchte. Denn: Er wurde früher gemobbt! "In meiner Schulzeit wurde sehr viel über meine Nase gelästert. Deswegen habe ich mich entschlossen, keine Kinder zu kriegen!" Er will seine auffällige Nase nicht weitervererben, auch sein Vater und sein Großvater waren davon betroffen. Herzzerreißend: Iris machte kein Geheimnis daraus, dass sie hingegen Nachwuchs wollte. So postete die Promi-Dame ein Foto mit einem Baby und erklärte: "Manche Wünsche und Träume im Leben bleiben unerfüllt!" Aber hält ihre Beziehung das aus? Wenn zwei Menschen so unterschiedliche Vorstellungen haben, kann das zum heftigen Streit führen ...