Uwe Ochsenknecht: "Familie kann sehr anstrengend sein"

Doch nicht nur in seiner Vaterrolle ist Uwe Ochsenknecht aufgegangen, auch als Opa fühlt er sich pudelwohl - allerdings nicht, wenn er "Opa" gerufen wird ... "Das hört sich so uralt an. Aber für unsere Kleinen ist es natürlich schön, wenn die sagen können: 'Hallo, Opi!' Doch das Schönste ist, dass man jetzt mit Abstand noch mal Schwangerschaft, Geburt – alles, was man schon mehrmals durchgemacht hat – erlebt und nicht selbst mitten im Babystress hängt."

Generell hat Uwe mit seinem Alter aber kein Problem: "Also ich kann sagen, dass ich mental und physisch mit mir in meinem Alter zufrieden bin. Das reicht mir", sagt der Schauspieler.