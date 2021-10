Sommerhaus der Stars: Gewinner 2021 enthüllt! Alle bisherigen Sieger

Achtung Spoiler*

Wer gewinnt "Das Sommerhaus der Stars" 2021? Auch wenn die Dreharbeiten für die RTL-Show bereits Monate vor der TV-Übertragung abgeschlossen sind, erfahren die Zuschauer die Antwort immer erst im großen Finale - zumindest war das früher so! In diesem Jahr hat "Bild" den Namen der Gewinner bereits vorab erfahren und direkt ausgeplaudert. So sollen sich 2021 Lars Steinhöfel und Dominik Schmitt den Titel als "Promi-Paar des Jahres" sichern. Im Finale schnappen der "Unter uns"-Star und sein Partner dem Transgender-Model Benjamin Melzer und dessen Freundin Sissi Hofbauer mit deutlichem Abstand die Siegprämie von 50.000 Euro vor der Nase weg.