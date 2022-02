Valentina Pahde: Babyhammer!

We Valentina Pahde nun offenbart, ist es ihr größter Traum, eigene Kinder zu bekommen. So beichtet sie ihrer "Instagram"-Community zu einem Foto, welches sie mit ihrer Zwillingsschwester zeigt: "Ich hoffe, dass ich auch Zwillinge bekomme. Cheyenne ist die beste Schwester, die man sich wünschen kann." Wow! Was für Hammer-Neuigkeiten. Doch Valentina wünscht sich nicht nur Babys für die Zukunft. Erst neulich erklärte sie: "Mein Traum ist, in Italien zu heiraten." Ob die Beauty ihre Wünsche und Träume wohl in diesem Jahr in die Realität umsetzten kann? Wir können gespannt sein...