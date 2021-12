Valentina Pahde & Rúrik Gíslason: Liebes-Reunion in Island?

Trägt Valentina Pahde hier etwa die Jacke des isländischen Kickers? Der 33-Jährige zeigt sich in seiner aktuellen Instagram-Story, die er aus seiner Heimat Island postete, in einer verdächtig ähnlichen grauen Winterjacke mit Pelzkragen. Für ihre Fans ist die Situation eindeutig: Valentina und Rúrik sind zusammen in Island unterwegs! Ein User hakt auch direkt nach: "Ist das die Jacke von Rúrik oder hast du zufällig dieselbe?". Verdächtig ist dabei auch, dass es sich bei Valentinas Jacke um ein Modell der isländischen Marke 66°North zu handeln scheint. Genau wie bei dem Blondschöpf auch: