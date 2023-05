Valentina Pahde nach Trennung von Rúrik Gíslason: Dieser Spitzensportler ist ihr neuer Freund

Es rankten sich nach der gemeinsamen Teilnahme von Valentina Pahde und Rúrik Gíslason im Jahr 2021 bei "Let's Dance" eine Reihe von wilden Gerüchten über ihre Beziehung in den Medien. Obwohl die beiden nie so wirklich ihre Liebe offiziell machten, wurden sie immer wieder gemeinsam gesichtet. Sei es im Pärchenurlaub auf der griechischen Insel Mykonos, oder bei einem gleichzeitigen Aufenthalt in Italien: Valentina und Rúrik machten aus ihren Gefühlen füreinander ein ganz schönes Geheimnis. Kein Wunder also, dass auch Krisengerüchte um ihre Liebe für ihre Fans ein gefundenes Fressen waren, um fleißig mit zu spekulieren. Wann ihre Liebe endgültig in die Brüche ging, weiß allerdings niemand. Doch scheinbar hat Valentina aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt und möchte mit ihrem neuen Partner alles anders machen. So teilt die Beauty jetzt via "Instagram" einen süßen Schnappschuss von sich und ihrem Schatzi, den sie mit einem roten Herz-Emoji krönt. Doch wer ist der unbekannte Mann an ihrer Seite? Bei genauerem Hinsehen wir schnell deutlich, dass es sich um niemand geringeres als Dominik Gührs handelt. Der Spitzensportler ist leidenschaftlicher Wakeboarder und konnte sich damit schon zwei Mal einen Weltmeistertitel sichern. Angeblich sollen sie bereits seit Anfang des Jahres miteinander anbändeln. Wie es für die beiden wohl weiter geht? Wir können gespannt sein ...