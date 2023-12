Vanessa Mai: Neues Jahr, neuer Job!

Ab da wusste die Sängerin, dass sie selbst einmal auf der Bühne stehen will und ihr Leben "dem Entertainment zu widmen und vor großem Publikum aufzutreten." Schon als Kind war Vanessa klar, dass sie ein "absolutes Showgirl" ist.

Insgesamt können Fans von "Holiday on Ice" Vanessa bei insgesamt sieben Shows bestaunen: In Leipzig, München, Frankfurt, Dortmund, Stuttgart, Hamburg und Berlin ist die 31-Jährige dabei.

Und was darf das Publikum erwarten? "Auf jeden Fall zwei Songs – das werden Lieder sein, die bestimmt vielen Leuten bekannt sind. Mit meinen Musikern spielen wir 'Regenbogen' in einer besonderen Version. Wir fangen langsam an und gehen dann richtig ab. Außerdem spielen wir noch 'Ich sterb für dich' – einen meiner größten Hits – in einer sehr feurigen Version. Ich hoffe natürlich, dass ich die Leute damit live und auf dem Eis begeistern werde. Eines kann ich versprechen: Still sitzen ist bei den Shows nicht wirklich lange angesagt, das wird eine echte Party. Wagen Sie sich auch auf Schlittschuhe? Ich schrecke eigentlich vor keiner Herausforderung zurück. Doch das Eislaufen überlasse ich diesen Winter erstmal noch den Profis. Aber mal schauen, was ich on tour mit 'Holiday on Ice' so lernen kann. Und dann sehen wir weiter.", verrät die Musikerin.