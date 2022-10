Vanessa Mai: Knallharte Abfuhr! Sie wurde von Rapper Sido versetzt

Dass Vanessa Mai und Rapper Sido etwas miteinander zutun haben, würde man vielleicht nicht auf Anhieb denken, doch spätestens nach dem Release ihres gemeinsamen Songs "Happy End" ist klar, dass sowohl die Schlager-Sängerin als auch der Rapstar musikalisch vielfältig sind. Aber wie kam es überhaupt zu der Zusammenarbeit der beiden Musiker?

Alles fing wohl mit einer SMS an. Sido wollte mit der 30-Jährigen telefonieren, wenig später reiste sie für ein Treffen nach Berlin. Doch das erste Treffen kam gar nicht erst zustande: Sido ließ die Schlager-Sängerin eiskalt sitzen! In ihrer TV-Doku "Vanessa Mai – Mai Time is Now" erzählt die 30-Jährige nun von der Zusammenarbeit mit dem Rapper und warum er sie beim ersten Treffen sitzen ließ.

