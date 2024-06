Vanessa Mai: Trauriger Absturz statt Höhenflug!

Einst eroberte sie mit ihrer Schlagerband "Wolkenfrei" die Herzen der Fans und die Spitze der Charts. Doch die Zeiten haben sich geändert. Mit ihrem neuen Album "Matrix" im Bum-Bum-Ballermann-Stil flog sie nach nur einer Woche aus den Charts. Und so richtig sehen will Vanessa Mai auch keiner mehr. Die Zeit der großen Auftritte ist vorbei. Stattdessen spielt sie in kleinen Hallen. Theatersäle und Museumskeller sind ihre neuen Bühnen, fernab vom Glanz und Glamour.