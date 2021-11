Vanessa Mai & Sido: Jaa, jetzt ist es raus!

"Die Zusammenarbeit mit Sido war für mich sowieso echt so: 'Okay, krass.' Also das er da gesagt hat: 'Hey, hab ich Bock, mach ich!', war für mich eh schon eine Ehre", offenbart Vanessa nun gegenüber "red!" und ergänzt schwärmend: "Dass aber die Chart-Platzierung halt so gut ist, die beste meiner ganzen Karriere, ist echt verrückt. Und vor allem laufe ich im Radio, also nicht im Schlagerradio, sondern im Radio überall." Wow! Ehrliche Worte, die zeigen: Vanessa hat mit Sido eine echte Punklandung hingelegt! Ob ihr erstes gemeinsames Werk wohl den Grundstein für noch weitere Kooperationen geschaffen hat? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt!