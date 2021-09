Vera Int-Veen: Hiobsbotschaft! Endgültiges Aus besiegelt?

"Schwiegertochter gesucht" fährt damit die schwächsten Quoten in seiner Geschichte ein. Nicht nur für RTL, sondern auch für Vera Int-Veen dürfte das ein bitterer Schlag sein. Das könnte unter anderem auch am Sendeplatz liegen. Denn früher lief das Kuppelformat immer sonntags um 19:05 Uhr. Der Sender zeigt "Schwiegertochter gesucht" mittlerweile am Dienstag zur Primetime. Durchaus ist es nicht unwahrscheinlich, dass es die letzte Staffel von "Schwiegertochter gesucht" sein könnte - zum anderen sind die Quoten zu niedrig. Aber auch die Tatsache, dass der Sender ein seriöses Image will, würde das wohl nicht mehr ganz passen.

