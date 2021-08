Vera Int-Veen & Frau Obi: Die ganze Wahrheit über ihre Ehe

Während ihre einsamen Singles bei „Schwiegertochter gesucht“ noch nach dem Liebesglück suchen, hat Vera Int-Veen ihr Herz bereits vor langer Zeit an eine Frau verschenkt. Bereits 2006 outete sich die vergebene Moderatorin als homosexuell. Doch die Identität ihrer langjährigen Partnerin blieb noch viele Jahre ihr Geheimnis. Mittlerweile hat Vera Int-Veen ihre Frau Christiane „Obi“ Obermann nicht nur vorgestellt, sondern auch geheiratet. Nicht zuletzt der Wunsch ihrer Mutter Helmy Int-Veen, die vor einigen Jahren an Krebs verstarb, war ausschlaggebend für die Entscheidung eine Hochzeit zu feiern. So läuteten 2016 still und heimlich die Hochzeitsglocken auf der gemeinsamen Lieblingsinsel Mallorca: "Wir mögen die Insel einfach total. Wir sind schon als Kinder oft hier gewesen – sie mit ihren Eltern, ich mit meinen. Wir sind wahnsinnig gerne auf Mallorca und man ist schnell hier", verriet Vera Int-Veen bei der "Remus Lifestyle Night". Am 30. Juli 2021 feierte das Paar bereits ihren sechsten Hochzeitstag - kein Wunder, dass Vera Int-Veen sich in der Rolle des Amors so pudelwohl fühlt.