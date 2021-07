Vera Int-Veen & Ehefrau Obi: Überraschende Adoptions-Beichte

Überraschende Adoptions-Beichte

Ob Vera schon einmal Telefonsex hatte, will Reporter David Modjarad wissen. "Nein", anwortet sie entschlossen, rudert dann jedoch wieder zurück. "Doch, Entschuldigung. Natürlich! Das war vielleicht im alten Jahrhundert, aber hatte ich!" Außerdem verrät sie, dass sie im Kindergarten zur Schönheitskönigin gekürt wurde und mal in einer Spielothek Kaffee ausgeschenkt hat.

Doch sie beantwortet auch eine ernstere Frage. "Waren Kinder mal ein Thema in Ihrem Leben?", fragt ihr Interviewpartner interessiert. "Ich habe zu spät gemerkt, dass auch ich älter werde", gesteht Vera. "Kinder waren erst einmal so, bei dem Leben, was ich geführt habe, nie ein Thema. Und irgendwann war ich dann weit über 40. Da habe ich mir gedacht, na ja, für mich ist es jetzt ein bisschen spät. Für Obi war es dann auch ein bisschen spät. Deswegen haben wir gesagt, wir sind gesegnet durch tolle Neffen, die wir haben. In unserem Freundeskreis sind sehr, sehr viele Kinder, sodass wir ein Teil davon sein können. Deswegen hat sich das für uns nicht ergeben. Mit dem Wissen heute vor 20 Jahren hätten wir, glaube ich, gerne adoptiert."