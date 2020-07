„Schwiegertochter gesucht“: So geht es Beate Fischer heute

Im Juli 2020 zählt wieder einmal nur die Liebe auf RTL! Gemeinsam mit ihrem Team begibt sich Vera Int-Veen bei „Schwiegertochter gesucht“ bereits zum 13. Mal auf die Suche nach den passenden Partnern für fünf einsame Single-Herzen. Doch diesmal soll es deutlich seriöser zugehen, so fallen leider auch die beliebten Alliterationen weg. Auch wenn in diesem Jahr vieles anders ist, hoffen treue Fans bis zuletzt auf ein Wiedersehen mit Kult-Kandidatin Beate Fischer, um die es zuletzt ziemlich still geworden ist...