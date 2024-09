Verena Kerth: Turtelei auf dem Oktoberfest! Ist sie schon wieder vergeben?

Am Samstag hießt es "O'zapft is!" in München, die Oktoberfest-Saison wurde somit offiziell eröffnet und für die nächsten 16 Tage wird der bayrischen Tradition nach ordentlich getrunken, getanzt und geknutscht, auch die Promis sind von dieser Regel nicht ausgenommen. Die deutsche Moderatorin Verena Kerth (43) hat sich gestern auch unter die Menge gemischt und ihren freien Tag mit Maßkrug in der Hand im Bierzelt verbracht, alleine war sie jedoch nicht. Auf ihrem Instagram-Profil postet sie mehrere Bilder, auf einem der Bilder ist sie mit einem mysteriösen Mann zu sehen.