Verena Kerth & Marc Terenzi: Pikante Enthüllung! Stecken sie jetzt schon in der Liebeskrise?

Es war Liebe auf den allerletzten Blick: 22 Jahre nachdem sich Marc Terenzi und Verena Kerth kennenlernten, funkte es endlich. Und wie! Die beiden denken sogar schon an den nächsten Schritt. "Wir reden über alles. Deswegen haben wir natürlich auch schon über die Hochzeit gesprochen", sagte Verena noch kurz vor ihrem Dschungel-Einsatz im Interview mit "Closer". Und verriet voller Vorfreude auf den großen Tag: "Wenn wir heiraten, wird auf alle Fälle tagelang gefeiert. Ich wünsche mir ein wunderschönes Brautkleid, eine tolle Zeremonie, und all unsere Liebsten müssen kommen."

Doch bevor es mit der Hochzeitsplanung los gehen kann, gibt es mittlerweile wohl ziemlich viel Gesprächsbedarf bei den beiden Turteltauben. Denn während Verena im Dschungelcamp unter Hunger und Zickenterror litt, ließ Marc es ein paar Kilometer weiter im Luxushotel Versace ordentlich krachen: Auf einem Instagram-Video von Yeliz Koc entdeckten aufmerksame Beobachter den Sänger eng umschlungen mit einer unbekannten Blondine. Gemeinsam trällerten die beiden einen Song in der Bar. Nur ein harmloser Flirt, oder muss Verena sich Sorgen machen? Unklar. Doch nicht nur das Video dürfte der Münchnerin übel aufstoßen, wenn sie aus dem Dschungel zurückkehrt. Ausgerechnet jetzt – Jahre nach dem Ende – meldet sich nämlich auch Marcs Ex Gina Lisa Lohfink zu Wort, mit der Behauptung, dass sie die wahre große Liebe des umtriebigen Sängers war und bleibt: "Der hat es jetzt die ganzen Male probiert, mich zurückzuerobern, hat aber nicht geklappt." Marc habe sie bei zufälligen Begegnungen auf Events regelrecht belagert, mit Lockrufen wie: "Komm, wir probieren es noch mal" und "Willst du nicht zu mir zurückkommen?" Drängt die Dschungel-Veteranin mit solchen pikanten Ergüssen einfach nur mal wieder ins Rampenlich oder heißt das im Umkehrschluss, dass Verena nur zweite Wahl war? Auch hier dürfte nach Verenas Camp-Auszug Klärungsbedarf bestehen. Allerdings musste auch Marc einiges einstecken: Verena plauderte am Lagerfeuer freimütig über verflossene Liebschaften und lobte auf Nachfrage die Bett-Künste von Kicker-Ex Oliver Kahn über den grünen Klee, was bei Marc wohl kaum Begeisterungsstürme auslöste. Sieht ganz so aus, als hätten die beiden auf dem knapp 24 Stunden langen Rückflug aus Australien einiges zu besprechen…

Dschungelcamp: Diese Promis hatten heimlich Sex. Im VIDEO erfahrt ihr mehr: