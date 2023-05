Verena Kerth & Marc Terenzi: Sorgen vergessen? Sie zeigen sich freudestrahlend in Cannes

Huch, was machen die beiden denn auf einem Filmfestival? Das wollte auch die "Bild" wissen, die Verena zufällig an der Bar ihres Hotels in Cannes traf. "Wir sind eingeladen und haben gleich einen Auftritt auf dem roten Teppich", erklärte Verena. Diese Einladung haben sie allerdings einer ganz bestimmten Dame zu verdanken: Marc und Verena werden von der Schweizer High-Society-Ikone und Ex-Playmate Jolanda Risi begleitet.

Von den Prügel-Gerüchten will diese allerdings nichts wissen, wie sie gegenüber "Bild" verrät: "Was Menschen miteinander tun interessiert mich erst einmal nicht. Mir geht es um Verena als Frau. Wie sie sich entwickelt hat, wie sie zu Women Empowerment steht".

Nach diesem aufregenden Tag rücken die unschönen Berichte für das Paar wohl erst einmal in den Hintergrund...

