Verena Kerth: Verraten vom besten Freund!

Ein Schauspiel, das selbst der Richterin auffiel. Mehrfach runzelte sie die Stirn, als der Zeuge sprach. Seine Aussagen wirkten konstruiert, widersprüchlich. Und doch: Sie hinterließen Eindruck – und tiefe Wunden in Verenas Seele. Denn sie hatte Stefan Wagner vertraut, ihm ihren Schmerz anvertraut. Ihn unverbrüchlich in ihrer Ecke gewähnt. Und nun klammerte er sich plötzlich an Marc – ausgerechnet an den Mann, vor dem er Verena einst warnte.