Verena Kerth: Wieder verlobt?

Das Teil hat so einige Karat und funkelt mit der Sonne um die Wette: Im Dauer-Urlaub im französischen Nobelküstenort Saint-Tropez überraschte Verena mit einem Posting, das Wellen schlug. Denn an ihrem demonstrativ in die Kamera gehaltenen Ringfinger prangte ein unübersehbarer Klunker – und versetzte die Fans in helle Aufregung. Ist das etwa ein Verlobungsring? Sollen wir schon mal Blumenstreusel werfen und Pinterest-Hochzeitsmoodboards erstellen? "Closer" wollte es genau wissen und bat Verena direkt um Aufklärung, die dann doch eher unromantisch ausfiel. "Der Ring ist leider kein Verlobungsring, den hat mir ein guter Freund mitgebracht", stellt sie klar. Gemeint ist Christoph Hofmann – seines Zeichens Champagner-Unternehmer, D.Rock-Gründer und offenbar großzügiger Gönner mit gutem Geschmack. Klingt doch eigentlich nach einem potenziellen Mister Right, oder? Nun ja…nicht so ganz.