„Vergeben“: Bill Kaulitz und Influencer turtelnd gesichtet
Bill Kaulitz wurde mit einem Influencer turtelnd auf dem Oktoberfest gesichtet. Doch wer ist der neue Mann an seiner Seite?
Bill Kaulitz ist aktuell Single.
© IMAGO / Eventpress
Bill Kaulitz (36) lässt einfach nichts anbrennen! Erst vor wenigen Wochen war seine Turtelei mit Reality-Star Jannik Kontalis (29) in den Schlagzeilen, jetzt zeigt sich Bill mit dem nächsten Mann an seiner Seite! Doch wer ist der Unbekannte?
Bill Kaulitz flirtet mit Influencer
Auf Heidi Klums Oktoberfest-Show, dem „HeidiFest” war Bill Kaulitz selbstverständlich am Start. Doch auch ein Influencer, der – wie er selbst sagt – „nur die Plus 1 war”, durfte im Hofbräuhaus neben all der Prominenz Platz nehmen. Es handelt sich um TikToker Paul Bunne, der vor allem für seine Dating-Storys bekannt ist.
In einem Video, dass Paul selbst auf seinem Instagram-Account postet, sieht man, wie er Bill Kaulitz einen Edelweiss-Anstecker an seine Weste befestigt, was so viel bedeutet wie: Man ist vergeben. Das bestätigt Bunne Kaulitz auf Nachfrage auch noch einmal.
Bill sieht sehr glücklich darüber aus und strahlt Paul förmlich an. Zu dem Video schreibt Bill dann sogar „süß” in die Kommentare.
Auch Follower:innen von Paul sind sich sicher: Das ist ein Match! „Sag mir bitte, dass das eine ehrliche Lovestory wird” oder „Wenn das mal kein Perfect Match wäre” ist in den Kommentaren zu lesen. Mehr als das kleine Wort in den Kommentaren hat Bill allerdings noch nicht zu seiner kleinen Turtelei gesagt …
Paul Bunne wurde von Bill Kaulitz eingeladen
Bei der kurzen Begegnung beim „Heidifest” soll es allerdings nicht geblieben sein: Wie Influencer Paul Bunne jetzt auf Instagram teilt, wurde er von Bill auf die Kaulitz Wiesn eingeladen, um ihr vierjähriges Podcast-Jubiläum zu feiern. Was vor Ort passiert ist und ob es wieder innigen Kontakt zu Bill gab, verrät das Video leider nicht …
Jannik Kontalis und Bill hatten ein Date
Doch auch wenn Bill beim „Heidifest” schwer beschäftigt war, kam auch sein (Ex)-Flirt Jannik nicht zu kurz: Offenbar hatten er und Bill ein Date auf der Wiesn – inklusive Knutschen! Das verrät Jannik jetzt beim Cathy Hummels’ Wiesn-Bummel gegenüber RTL: „Wir mögen uns. Immer wenn wir uns sehen, haben wir viel Spaß”, so der 29-Jährige. Was da wohl noch kommen wird …