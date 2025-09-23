„Vergeben“: Bill Kaulitz und Influencer turtelnd gesichtet

Doch auch wenn Bill beim „Heidifest” schwer beschäftigt war, kam auch sein (Ex)-Flirt Jannik nicht zu kurz: Offenbar hatten er und Bill ein Date auf der Wiesn – inklusive Knutschen! Das verrät Jannik jetzt beim Cathy Hummels’ Wiesn-Bummel gegenüber RTL: „Wir mögen uns. Immer wenn wir uns sehen, haben wir viel Spaß”, so der 29-Jährige. Was da wohl noch kommen wird …