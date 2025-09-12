Jannik Kontalis packt aus: Wie alles mit Bill Kaulitz begann!
Jannik Kontalis enthüllt im RTL+-Podcast, wie er Bill Kaulitz kennenlernte – DMs und überraschende Momente inklusive.
Jetzt haben Fans Gewissheit: Jannik und Bill kennen sich schon länger als gedacht.
© IMAGO/ Horst Galuschka / BREUEL-BILD
Über Wochen wurde wild spekuliert, jetzt ist das Geheimnis endlich gelüftet: Wie kam es dazu, dass Reality-TV-Gesicht Jannik Kontalis und Superstar Bill Kaulitz überhaupt zueinanderfanden? Im RTL+ Podcast „Afterhour“ plauderte Jannik aus, was wirklich hinter ihrem Kennenlernen steckt – und verriet dabei bisher unbekannte Details!
Insta-Alarm! Die erste Nachricht von Bill
Bei Jannik und Bill war es keine glamouröse Party, kein roter Teppich, sondern eine simple Direktnachricht auf Instagram, die das Kennenlernen entfacht haben soll! Der Auslöser: Jannik postete etwas zur brandaktuellen Staffel von „Prominent getrennt“ – nur wenige Augenblicke später blinkte es in seinen DMs. Kein geringerer als Bill Kaulitz persönlich hinterließ eine Nachricht! Der Musikstar war auf Jannik aufmerksam geworden und machte laut Jannik keinen Hehl daraus, dass ihm gefiel, was er sah.
Vom Chat direkt ins echte Leben
Aus der harmlosen Insta-Konversation wurde kurz darauf mehr: Denn es dauerte nicht lang, bis sie sich persönlich auf einer Party begegneten – und zwar mitten in Berlin. Genau dort knipsten sie die Fotos, die später tausendfach auf Social Media geteilt wurden und für reichlich Spekulationen sorgten.
Wie nah sind Bill und Jannik wirklich?
Kaum waren die Clips und Pics online, brodelte die Gerüchteküche gewaltig: Geheime Romanze? Neue Freundschaft? Während Fans und Medien auf Tuchfühlung gehen, setzt Jannik mittlerweile auf eine andere Taktik. Die entscheidende Frage, was wirklich zwischen ihm und Bill läuft, kontert er im Podcast lässig mit: „Kein Kommentar.“
Doch eines verrät er dann doch: Zwischen ihm und Bill soll echtes Blindverständnis herrschen und würden sich von der Meinung anderer nicht beirren lassen.
Ein Like, eine Nachricht – und das Netz rastet aus!
Was als Instagram-Flirt begann, hat jetzt einen neuen Twist: Aufmerksame Fans stellten fest, dass Jannik Bill kürzlich entfolgt ist. Plötzlicher Bruch oder nur Social-Media-Taktik? Die Gerüchteküche brodelt weiterhin auf Hochtouren, die Spekulationen überschlagen sich – ist das Kennenlernen der beiden nun schon Geschichte oder wartet das nächste Kapitel auf uns?