Jannik Kontalis packt aus: Wie alles mit Bill Kaulitz begann!

Bei Jannik und Bill war es keine glamouröse Party, kein roter Teppich, sondern eine simple Direktnachricht auf Instagram, die das Kennenlernen entfacht haben soll! Der Auslöser: Jannik postete etwas zur brandaktuellen Staffel von „Prominent getrennt“ – nur wenige Augenblicke später blinkte es in seinen DMs. Kein geringerer als Bill Kaulitz persönlich hinterließ eine Nachricht! Der Musikstar war auf Jannik aufmerksam geworden und machte laut Jannik keinen Hehl daraus, dass ihm gefiel, was er sah.