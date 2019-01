Verona Pooth: Bittere Nachricht von Sohn Diego (15)

Obwohl die Schönheit immer wieder aufs Neue beweist, dass sie auch mit 50 nach wie vor in Top-Form ist, muss sich die Power-Frau nun einer traurigen Wahrheit stellen...

Verona Pooth: Große Sorgen um ihren Sohn!

Verona Pooth: Sie ist zu sexy!

In der Vergangenheit sind immer wieder Schnappschüsse aufgetaucht, die zeigen, dass Verona auch mit 50 einen absoluten "wow"-Body besitzt! Vor allem via "Social Media" versorgte Verona ihre Fans regelmäßig mit ein paar sexy Fotos, die vor allem Männer-Herzen höherschlagen ließen. Ein Mann in ihrem Leben ist davon alles andere als begeistert: Veronas Sohn San Diego!

Verona Pooth: Ihr Sohn ist gegen ihr Auftreten

Wie Verona nun in der "Sat.1-Show"-"Endlich Feierabend" verrät, würde es ihr Sohn begrüßen, wenn Verona weniger sexy in der Öffentlichkeit zu sehen ist. So berichtet sie: "Er will keine scharfe Mama haben". Ebenfalls fügt Verona hinzu: "Am liebsten soll ich in Joggingsachen Nudeln kochen oder, noch besser, Fast Food bestellen". Welch traurige Wahrheit! Dabei kann Verona mächtig stolz auf ihr Aussehen sein!

Sohn Diego legt nach

Dem 14-jährigen Diego ist seine freizügige Mama oft peinlich. Seine Freunde sehen all die sexy Schnappschüsse, die seine Mama online stellt und finden sie „heiß“! „Das ist nicht toll“, gesteht der Teenie. Auch ein Mädchen mit nach Hause zu bringen, kann er sich nicht vorstellen. Warum? Wegen Mama! „Das könnte ich theoretisch schon, würde ich aber nicht machen, weil meine Psycho-Eltern dann in der Tür stehen und mich mit Fragen löchern würden.“ Wie peinlich!