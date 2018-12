Verona Pooth: Bitteres Ehe-Drama!

Reddit this

Nächstes Jahr feiern Verona Pooth und ihr Franjo ihren 15. Hochzeitstag. Doch was nun herauskommt, hinterlässt einen bitteren Beigeschmack...

Was ist denn bei denen los? In einer -Show verriet die Spitznamen, die ihr Ehemann Franjo für sie verwendet und die sind ziemlich daneben! „Er sagt ‚Muschimaus‘, ‚kleine Hausschlampe‘ oder ‚Kaffeemädchen‘ zu mir“, erzählt die 49-Jährige und stellt damit nicht nur sich selbst, sondern auch ihren Mann bloß. Mal davon abgesehen, dass diese Ausdrucksweise wirklich derb ist, gibt es auch noch ein anderes Problem - und das war im TV so nicht zu erkennen!

Verona Pooth: Nachwuchs mit 49!

Wie steht es um Verona Pooths Ehe?

Offenbar gibt es bei den Pooths viel drastischere Probleme - obwohl die TV-Ikone das im Fernsehen zu überspielen versuchte.

Die ganze Geschichte erfahrt Ihr im Video: