Verona Pooth: Erbitterter Kampf! Kommt sie gegen diese Blondine an?

Das Prinzip, mit traditionellen Quassel-Formaten neu zu punkten, scheint auch Verona einzuleuchten. Jedenfalls will die jetzt ebenfalls eine eigene Talkshow! "Ich habe eine Produktionsfirma gegründet, eine richtige GmbH, und sie heißt ,More than talking‘", verkündet sie stolz im Interview. Um sogleich klarzustellen, wie wichtig ihr dabei das Niveau ist: "Also ich will nicht nur so, im Deutschen würde man sagen, einfach nur Gerede", betont die Werbeikone. Ups, soll das etwa eine Anspielung auf Britt sein? Gut möglich. Denn die ist ihrem alten Konzept treu geblieben: wenig Substanz, viel Unterhaltung. Verona will das besser machen: ",More than talking‘ bedeutet, dass es wirklich auch die Tiefe hat, Talkshows zu produzieren", prahlt sie selbstbewusst. "Und die erste habe ich jetzt als Konzept auch schon verkauft. Es ist eine ehrliche Sendung." Aha. Da sind wir mal gespannt, ob die einstige "Peep"-Moderatorin tatsächlich das Zeug dazu hat, Talk-Queen Britt mit gewichtigen Themen vom Thron zu stoßen …

