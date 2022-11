Verona Pooth: Jaaa, die Familie vergrößert sich

Gegenüber "Gala" plaudert Verona Pooth aus dem Nähkästchen. Ihr Sohn arbeitet aktuell in Florida an seiner Golfkarriere, besucht eine Akademie, die ausschließlich Golf- und Tennisspieler unterrichtet. Und genau dort hat er auch sein Herz verschenkt. "Wir haben ihn besucht, weil wir gerade in Los Angeles waren und dann sind wir da hingeflogen und er hat eine Freundin da gefunden", so die stolze Mama. Und er scheint es ziemlich ernst mit ihr zu meinen. Schließlich durfte seine Familie seinen Schatz schon kennenlernen.

San Diegos Freundin ist Tennisspielerin, hat blonde Haare, große blaue Augen und ist laut Verona "sehr durchtrainiert". "Ich habe sie kennengelernt am letzten Tag, sehr süß", freut sich die 54-Jährige. Verona ist also großer Fan der Beauty und freut sich riesig, dass ihre Familie eine Tochter dazugewonnen hat. Und Diego? Der schwebt auf Wolke Sieben und genießt sein Glück in vollen Zügen...

