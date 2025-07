Verona Pooth: Geheimnis gelüftet! So verdient sie sich eine goldene Nase

Die Fernsehwerbung für Rahmspinat ("Der mit dem Blubb!") wurde nicht nur Kult, er machte Verona Pooth (57) im Jahr 1999 sozusagen über Nacht berühmt. Damals nahm man sie zwar als sehr attraktiv, aber intellektuell recht überschaubar wahr. Eine krasse Fehleinschätzung! Als Geschäftsfrau ist sie cleverer als ihr Franjo (55) ... Ihr Mann geriet nämlich mit seiner Firma einst in mächtige Schieflage, verschuldete sich hoch. Verona hingegen investierte ohne großes Risiko in seriöse Immobilien. "Ich war noch relativ jung, als ich die ersten zwei Penthouses in Hamburg an der Elbchaussee gekauft habe", erzählt sie. "Ich habe sie später verkauft und gemerkt, dass sich das definitiv ausgezahlt hat."