Verona Pooth: Jetzt packt sie über Dieter Bohlen aus!

Verona Pooth ist ein echtes Phänomen. Seit Jahrzehnten arbeitet sie erfolgreich als Moderatorin, Designerin und Unternehmerin. Es gibt kaum einen Deutschen, der sie nicht kennt. Jetzt hat sie ihre erste Biographie "Nimm dir alles, gib viel! Das Verona-Prinzip" veröffentlicht.

Verona Pooth erzählt über ihre Vergangenheit

Gegenüber "Intouch Online" plauderte sie bei der Eröffnung des Frozen Stores von Kinder Ice Cream über ihr neues Werk. "Ich beschreibe hauptsächlich die letzten 30 Jahre. In der Zeit gab es viele Höhen und Tiefen. Zum Beispiel die Demenzerkrankung meiner Mutter. Aber es gibt auch viele witzige Geschichten in dem Buch. Wie ich es geschafft habe, mit so einer Stimme, eine goldene Schallplatte zu bekommen. Oder wie mein Image 'Dumm herum sind alle schlau' entstanden ist", erzählt sie uns. Und fügt hinzu: "Es geht natürlich auch um die Kurzehe mit . Das ist schließlich auch ein Teil meines Lebens. Aber es gibt nur ein Kapitel..."

Verona Pooth: Klare Ansage an Naddel!

Verona Pooth: "Dieter ist Linkshänder und genau mit dieser Hand haute er zu"

Doch das Kapitel hat es in sich! Vor 20 Jahren lernten sich Verona und Dieter im Studio 33 in Hamburg kennen. Es funkte sofort. Dann ging alles ganz schnell. Sie heirateten spontan in Las Vegas, trennten sich jedoch vier Wochen später wieder. Er soll sie mit betrogen haben. Angeblich wurde er im Streit handgreiflich. "Dann knallte es. Und zwar ich an die Betonkante. Dieter ist Linkshänder und mit genau dieser Hand haute er zu. Eine kräftige Ohrfeige mit der flachen Hand, die so unglücklich platziert war, dass mein Trommelfell riss, ich gegen die Kante schlug und mein Gesicht aufplatzte", erinnert sich Verona. Puh, ganz schön harte Vorwürfe!

Und was sagt Dieter dazu? Er wollte sich bisher noch nicht dazu äußern...