Verona Pooth: Klare Ansage an Naddel!

Es wird nicht ruhig bei und Naddel! Dass die beiden Ex-Frauen von nicht das beste Verhältnis zu einander haben, ist definitiv bekannt. Lange war es jedoch still um Nadja und Verona - bis jetzt!

Nadja Abd el Farrag: Eiskalte Abrechnung!

Naddel schießt gegen Verona Pooth

Erst vor einigen Tagen meldete sich Naddel mit einer fiesen Läster-Attacke gegen ihre ehemalige Kontrahentin Verona Pooth zu Wort. Naddel erklärte gegenüber "IN": "Ich denke, sie hat wirklich ein Problem mit dem Älterwerden. Ich habe das Gefühl, sie will eine zweite sein." Definitiv harte Vorwürfe, die Verona nicht lange auf sich sitzen lassen möchte...

Verona zeigt sich selbstbewusst

Obwohl Naddels Worte absolut verletzend sind, scheint Verona über den Dingen zu stehen und zeigt sich selbstsicher. So erklärt sie in einem "Gala"-Interview: "Jeder hat seine Meinung und ich finde, wenn man aus Zucker ist, darf man alles machen, nur nicht in die Medien gehen." Wie es scheint, probiert Verona mit allen Mitteln einen Zicken-Krieg mit Naddel zu vermeiden, Wie Naddel zu Veronas Aussage steht, ist nicht bekannt. Sie gab dazu kein weiteres Statement ab...