Verona Pooth: Kuschel-Video! Was läuft denn da mit Thomas Anders?

Die neue Folge von "More Than Talking" wird zwar erst am 12. Januar beim Streaming-Dienst Magenta TV online gehen, doch einen kleinen Vorgeschmack, auf das was die Zuschauer erwartet, gibt es schon jetzt: In einem Video, welches Verona auf ihrem Instagram-Account postete, zeigt sie bereits vorab, wie viel Spaß die beiden bei der Aufzeichnung hatten. Bleibt abzuwarten, welche pikanten Details Verona und Thomas aus ihrer Vergangenheit mit dem Poptitan preisgeben werden!