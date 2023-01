Verona Pooth: Neues Leben - sie muss ihn endlich loslassen

Bereits seit zwei Jahren besucht Diego eine Golf-Akademie in Florida, steht dort kurz vor seinem Schulabschluss. Mama Verona hatte gehofft, dass er danach an einer europäischen Uni studieren würde. "Dann könnten wir unkompliziert zusammenkommen", so ihr Plan.

Doch Diego möchte lieber in den USA aufs College gehen. Das bedeutet: Er wird weitere drei bis fünf Jahre weit weg von seiner Familie leben. Aus seiner Sicht hat die Distanz aber vor allem etwas Gutes. "Seit ich ausgezogen bin, verstehen Mama und ich uns besser. Und ich freue mich jedes Mal darauf, nach Hause zu kommen."

Diese Worte sind, trotz der großen Enttäuschung über Diegos Entscheidung, sicher Musik in Veronas Ohren. Außerdem möchte sie, wie alle Eltern, natürlich nur das Beste für ihr Kind. "Wenn dein Sohn etwas Cooles aus seinem Leben macht, dann bist du glücklich."

