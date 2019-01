Verona Pooth: Traurige Ehe-Beichte!

Seit fast 15 Jahren sind Verona und Franjo Pooth DAS Traumpaar der deutschen Promiszene. Egal, wo die beiden erscheinen: Die Fan-Herzen sind ihnen sicher! Doch jetzt das Traurige! Wie Verona berichtet, ist ihr Franjo absolut unromantisch...

Verona Pooth plaudert über ihre Ehe

Obwohl Verona und Franjo das absolute Vorzeigepaar sind, berichtet die nun, dass ihr Franjo für Romantik nicht viel übrig hat. So erklärt Verona gegenüber "Leute heute": "Franjo ist nicht unbedingt der Romantiker. Er würde schon mal mitkommen, aber er hat gesagt: 'Toi toi toi, dass du deine Mädels dabei hast!'" Die Arme! Die Stimmung lässt sich Verona davon allerdings nicht vermiesen...

Verona liebt Styling!

Auch wenn Verona ohne ihren Franjo über den "Red Carpet" schreitet, hat sie eine Menge Spaß daran, sich für die jeweiligen Events in Schale zu werfen! Sie erklärt: ""Das ist meine Leidenschaft. Ich glaube, ich bin schon so auf die Welt gekommen. Mit zwei Jahren hat meine Mutter mir ganz große Lockenwickler ins Haar gemacht, noch mit diesen Haarnadeln, und ich habe die ganze Nacht - mit zwei Jahren - so da gelegen. Und mein Vater hat gesagt: 'Das war unglaublich. Man konnte dir die nicht .' Und am nächsten Tag hatte ich so Schillerlocken zum Geburtstag" Wie süüüüß! Ob uns Verona in der nächsten Zeit mit noch mehr intimen Einblicken in ihr Eheleben überraschen wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt...