Verona Pooth & Franjo Pooth: Zuckersüße Nachrichten nach 20 Ehejahren

2004 hätten sie sich die Liebe geschworen, "in guten und in schlechten Zeiten". Seinen Namen habe sie angenommen, einen Ehevertrag habe es jedoch nie gegeben. "Wir glauben daran, dass nur der Tod uns scheidet", so Pooth. Ihre zwei "wundervollen Söhne" San Diego (20) und Rocco (12) machten ihr Familienglück komplett.

Zeit mit ihren Kindern zu verbringen, habe bei Pooth Priorität, vor allem sonntags: Ihr Ritual sei es, "hauptsächlich Dinge mit der Familie zu unternehmen. Etwa eine Radtour, das Auto waschen, grillen oder wir fahren in Holland mit einer Schaluppe auf den See".