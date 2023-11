Verona Pooth verrät: Selbstgespräche sind die besten Gespräche!

In ihrem neuen Buch "Die Supermilf" zieht die Unternehmerin Bilanz. Für die sexistische Bedeutung „Milf“ ("Mutter, mit der ich gern in die Kiste hüpfen würde") fand Verona ihre eigene Übersetzung: Denn der Untertitel heißt: "Werde auch du eine super Mitten-im-Leben-Frau". Daher gibt sie in ihrem Ratgeber Tipps für Frauen, die sich in ihrer "Lebensmitte" befinden. Sie sagt: "Ich stellte fest, dass ich mit mir und meinem Leben sehr glücklich bin. Aber ich fragte mich auch, was ich von meiner zweiten Lebenshälfte erwarte. Welche Ziele sind in meinem Leben noch wichtig? Ich sehe die Lebensmitte nicht als den Anfang vom Ende, sondern will jetzt nur noch Quality-Time haben."

Und mit wem kann frau also dann die besten Gespräche führen? "Mit sich selbst", verrät sie. Ja, manche werden das ja kennen, dass ein kleines Selbstgespräch ab und an richtig guttut.