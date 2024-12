Verona Pooth: "Dann bin ich weg!" Knallharte Ansage an ihren Franjo

Verona Pooth (56) legt großen Wert auf Authentizität in ihrer Beziehung. "Das muss alles echte Liebe sein", betont sie im Interview mit "Gala". Eine Ehe, die nur aus Gewohnheit besteht, kommt für sie nicht infrage: "Ich will keinen Preis kriegen für die langjährige Ehe, sondern ich will meinen Mann lieben, attraktiv finden und ein schönes Leben mit ihm haben." Deshalb habe sie gegenüber Franjo (55) auch eine klare Grenze gezogen. "Wenn ich eines Morgens wach werde und nicht mehr in dich verliebt bin, dann bin ich weg", erklärt die Powerfrau. Doch diese Worte sind kein Anzeichen für eine Ehekrise, sondern spiegeln Veronas hohe Ansprüche an die Liebe wider.