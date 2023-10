Veronica Ferres: Alarmierende Beichte! Ihre Tochter Lilly sorgt sich

Doch es ist beileibe kein Rauschgift, das Veronica manchmal an den Rand der Belastbarkeit bringen. Sondern die Arbeit. "Süchtig bin ich nach tollen Teamleuten und tollen Geschichten, die ich vor der Kamera erzähle, ob als Schauspielerin oder als Produzentin!"

Manchmal ist der Terminkalender so vollgepackt, das Frau Ferres die Zeit völlig aus den Augen verliert. Früh am Morgen arbeitet sie, nicht selten bis tief in die Nacht. Sich gut um sich und ihren Körper zu kümmern, tritt in den Hintergrund. Nur die Arbeit zählt. "Dann wünschte ich mir, Mama würde mehr schlafen", erzählt Ferres’ Tochter Lilly mit sorgenvollem Blick. "Sie schläft ganz wenig, wenn sie so viel arbeitet. Ich möchte, dass Mama mehr schläft."

Rund zehn Prozent der Erwerbstätigen in Deutschland sind einer Studie zufolge heute arbeitssüchtig. Die langfristigen Folgen sind vielfältig: körperliche oder psychosomatische Beschwerden, wie Müdigkeit und anhaltende Erschöpfung. Aber auch Burnout und Depressionen können die schlimmen Folgen sein. Zum Glück hat Veronica Ferres Menschen um sich, die auf sie aufpassen. Ihr eine Pause verordnen. Wie Tochter Lilly. Und die blonde Schauspielerin so vor schlimmen Auswirkungen bewahren.