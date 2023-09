Carsten Maschmeyer & Veronica Ferres: Süße News 9 Jahre nach der Hochzeit!

Sowohl für Carsten Maschmeyer als auch Veronica Ferres war es 2014 die zweite Hochzeit. Der Unternehmer war von 1989 bis 2009 mit Bettina Maschmeyer verheiratet, mit der er die Söhne Marcel und Maurice hat. Ferres war von 2001 bis 2010 mit dem Filmregisseur Martin Krug verheiratet, aus der Ehe stammt Tochter Lilly Krug.

Die 22-Jährige startet derzeit in Hollywood durch. 2022 war sie in zwei hochkarätigen Produktionen zu sehen - an der Seite von Gerard Butler in "The Plane" und neben John Malkovich in "Shattered". Sie lebt und studiert seit einigen Monaten in Amerika.