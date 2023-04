Veronica Ferres: Emotionaler Neuanfang! Sie lässt ihr altes Leben hinter sich

Laufen und Sprechen – es sind Fähigkeiten, über die wir nicht mehr nachdenken. Sie gehören zum Alltag. Doch wenn einem diese Fähigkeiten plötzlich genommen werden, steht man vor dem Nichts. Genau so erging es auch Veronica Ferres 1999. Nach einer Infektion mit einem schlimmen Tropenvirus lag sie zehn Tage im Koma, entkam nur knapp dem Tod. Als sie wieder erwachte, musste sie das Laufen und Sprechen wieder neu lernen. Wochenlang kämpfte sie sich mithilfe einer Reha zurück ins Leben. Die nötige Kraft spendete der 57-Jährigen in dieser Zeit ihr Glaube: "Gott hat mich getröstet. Ich war nicht allein."

Es sollte ein wunderschöner Urlaub in Marokko werden. Doch was erst so traumhaft begann, endete in einer Tragödie. "Beim Golfen hat mich eine Mücke gestochen, und ich bekam einen schlimmen Tropenvirus", erinnert sich Ferres. Die Schauspielerin erkrankte an einer Hirnhaut- und Gehirnentzündung. "Ich wurde am Ostersonntag ins Krankenhaus eingeliefert", blickt der Filmstar zurück. Der Notarzt führte sofort eine Rückenmarkspunktion durch. Doch sie fiel ins Koma. Lange sei nicht klar gewesen, ob sie das alles überleben werde. "Dieses Virus ist zu 75 Prozent tödlich. 25 Prozent überleben, davon bleiben 20 Prozent behindert." Es sah nicht gut aus.