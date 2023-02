Veronica Ferres & Carsten Maschmeyer: Dramatische Enthüllung! Sie werden vom Tod verfolgt

Veronica und Carsten haben bereits selbst lebensbedrohliche Erfahrungen gemacht, da Carsten früher mit Tablettenabhängigkeit und Suizidgedanken kämpfte und Veronica in der Vergangenheit mehrere nahe Todeserfahrungen gemacht hat, wie beispielsweise ein Koma nach einem Mückenstich und die Gefahr einer Entführung in Mexiko im Jahr 2019. Es ist eine beängstigende Realität, dass der Tod jederzeit und an jedem Ort zuschlagen kann. Veronica ruft dazu auf, die Endlichkeit des Lebens anzuerkennen und das Beste aus jeder Gelegenheit zu machen, um das Leben in vollen Zügen zu genießen.

Auch interessant

