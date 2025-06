Vicky Leandros: "Enttäuscht" – Desirée Nick erhebt schwere Vorwürfe

"Tatort" war damals die 60. Geburtstagsfeier des Starfriseurs Udo Walz (†76). Desirée war mit ihrem Partner zu Gast. Vicky auch! Und plötzlich wurde Desirées Herzallerliebster von der attraktiven Griechin umgarnt. "Ja, auch das musste ich erleiden", erinnert sich Desirée immer noch voller Zorn. Vickys Flirten trug Früchte. Der heftig Umworbene, seinen Namen will die Kabarettistin nicht verraten, beendete die Beziehung. War jetzt frei für die Sängerin. "Vicky hat sich leider nie wieder bei mir gemeldet. Was soll ich sagen? Ich habe sie früher sehr geschätzt. Aber es passiert mir immer wieder, dass ich von Leuten, die ich hoch einschätze, enttäuscht werde, wenn ich mitkriege, wie sie wirklich sind", so Desirée.