Victoria Beckham: Das Versteckspiel hat ein Ende! Neue Bilder enthüllen ihr pikantes Geheimnis

Posh schämt sich so

Da fragt man sich doch: Warum dieses Versteckspiel? Victoria ist doch superfit, hat eine Top-Figur! Doch wenn es um ihren Bauch geht, ist sie tatsächlich extrem empfindlich: "Es gibt einiges, was ich an meinem Körper nicht mag. Ich habe zum Beispiel so viel schlaffe Haut an meinem Bauch", verriet sie mal in einem Interview.

Nach ihren vier Schwangerschaften hat sie mit starken Selbstzweifeln zu kämpfen. Deshalb zeigt Vic sich in der Öffentlichkeit auch nie bauchfrei oder bedeckt ihn so, dass man nichts zu sehen bekommt. Dabei hätte sie das gar nicht nötig, findet auch David, mit dem sie gerade immerhin 22. Hochzeitstag feierte: "Ich finde meine Frau immer noch so sexy wie am ersten Tag!"

