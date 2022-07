Victoria Beckham: Sie will Tochter Harper in der Familienvilla wegsperren

Im Interview mit der "Vogue Australia" öffnete Vic gerade ihr Herz und sprach über die Sorge, ihre Tochter könne Opfer von Figur-Mobbing im Internet werden: "Harper ist gerade in dem Alter, in dem ihr Körper beginnt, sich zu verändern", so Victoria. "Sie hat noch kein Profil auf Social Media, also müssen wir uns Gott sei Dank noch keine Sorgen darüber machen, dass sie dort Bodyshaming-Angriffen ausgesetzt wird. Aber natürlich habe ich davor große Angst, Menschen können sehr gemein sein!" Klingt ganz so, als würde Vic da aus Erfahrung sprechen. Oder hatte ihre Tochter vielleicht wirklich schon Probleme? Tatsächlich wimmelt es unter Victorias Mama-Tochter-Posts bei Instagram nur so von fiesen Hassattacken gegen Harper, die sie hoffentlich nie zu lesen bekommt. Vor ein paar Jahren verriet Posh außerdem in einem Interview, dass Harper von ihren Mitschülern geärgert wurde: "Dann erzähle ich ihr von meinen Mobbing-Erfahrungen und sage ihr, sie soll immer nett zu anderen Kindern sein", so die Vierfach-Mom damals. Sie weiß aus ihrer Kindheit, wie es sich anfühlt, ausgegrenzt oder beschimpft zu werden: "Ich wünsche es wirklich keinem Kind, es ist einfach so schrecklich!" Bleibt nur die Hoffnung, dass Harper von diesem Hass verschont bleibt und es ihrer Mama gelingt, sie für schwierige Situationen zu stärken …