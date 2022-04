Victoria Beckham: Große Sorge! Ihr Albtraum endet einfach nicht

Es ist ein Schock, von dem man sich erst einmal erholen muss. Wenn ein Einbrecher sich Zutritt zum eigenen Haus verschafft, beeinflusst das nachhaltig das Gefühl der Sicherheit der Betroffenen. Genau das erlebt Victoria Beckham gerade. Laut einem Insider soll sich die Designerin in ihren eigenen vier Wänden nicht mehr sicher fühlen. "Vic ist jetzt besorgt, in ihrem Londoner Zuhause zu sein. Und sie weigert sich, dort ohne David zu verweilen.", offenbart eine anonyme Quelle gegenüber dem "Heat"-Magazin.

Das Ex-"Spice Girl" unter Verfolgungswahn leiden, so der Insider. Sie vermutet, wochenlang vor dem Einbruchsdrama ausspioniert worden zu sein. Doch viel schlimmer sind die Erinnerungen an den Schreckens-Abend, die sie bis in den Schlaf verfolgen und sie nicht loslassen. Denn die Ehefrau von David Beckham soll unter furchtbaren Albträumen leiden.

Eine echte Belastungsprobe für die gesamte Familie!