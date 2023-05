Victoria Beckham: Jetzt flüchtet sie sich in die Arme eines Arztes

In einem Video auf Instagram verrät die 49-Jährige, dass sie sich einer speziellen Laser-Hautbehandlung, dem sogenannten Skin-Resurfacing, unterzogen hat. Der Ausdruck bedeutet übersetzt etwa "Haut-Oberflächenerneuerung". Dabei wird die oberste Hautschicht leicht verletzt, damit sie sich selbst regeneriert. Zusätzlich wendet der Doc eine spezielle Lichttherapie an. Das Ergebnis: angeblich straffe, glatte Haut für immer! Dr. Ghavami, der ebenfalls im Clip zu Wort kommt, versichert, dass Victoria "buchstäblich nicht altern wird!" Der Experte erklärt: "Wir versuchen nicht nur, die Uhr zurückzudrehen – wir halten sie jetzt an." Ein Schnäppchen ist der Eingriff natürlich nicht: Rund 2240 Euro sind pro Session fällig! Posh (geschätztes Vermögen: rund 400 Millionen Euro) kümmert das allerdings wenig. "Meine Haut hat noch nie so gut ausgesehen. Deshalb habe ich gesagt, dass ich jetzt mehr tun möchte", schwärmt sie. Der nächste Termin ist also schon gebucht. Ob das teure Treatment aber wirklich solche Wunder wirkt, wird wohl erst die Zukunft zeigen …

