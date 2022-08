Victoria Beckham: Jetzt zerbricht ihr Familienglück endgültig

Den lukrativen Werbe-Deal für das Fashion-Label Superdry, den Mama Victoria für ihren Sohnemann eingetütet hatte, ließ Brooklyn jetzt nämlich lieber sausen …

Der Grund? Ziemlich fadenscheinig! Wie Insider berichten, passte dem verwöhnten Millionärssohn die Marke wohl nicht so ganz ins Portfolio – er hätte sich wohl etwas Exklusiveres gewünscht. Dabei wäre der Job schnell erledigt gewesen: ein paar Fotos knipsen, ein bisschen lächeln und das Ganze dann auf Instagram hochladen. Doch das war wohl unter Brooklyns Würde: Er soll sich so lange geziert haben, bis der Modekonzern die Zusammenarbeit genervt abblies: "Brooklyn sagte diverse Shootings und Kampagnen ab, weil sie angeblich nicht in seinen Zeitplan passten", heißt es. Puh …

Kein Wunder, dass Victoria dieses Verhalten gar nicht witzig findet! "Sie hat eine Menge Fäden gezogen, um ihm seinen Auftritt bei Superdry zu verschaffen", verrät ein Insider gegenüber "Heat". "Sie und David haben so hart gearbeitet, um dort zu sein, wo sie heute sind. Und es ist so eine Enttäuschung zu sehen, wie Brooklyn all seine Möglichkeiten wegwirft." Tatsächlich war es nicht das erste Mal, dass Posh für ihren Sohn ihre Kontakte spielen ließ: Als Brooklyn mit einer Karriere als Fotograf liebäugelte, verschaffte Vic ihm ein Praktikum bei Star-Fotograf Rankin. Doch nachdem er dort gebeten wurde, auch mal für das Team einen Tee zu kochen, war bei ihm direkt Feierabend – für immer … Und auch der Sushi-Kochkurs im Edel-Restaurant "Nobu", den seine Eltern für Brooklyn klarmachten, als dieser dann doch lieber Sternekoch werden wollte, wurde kein Erfolg. Also doch lieber Fotografie? Aber sicher, Schatz: Victoria ließ sogar ihre Kollektion mit Reebok von Brooklyn shooten! In der Branche fiel das Ergebnis allerdings gnadenlos durch. Schuld hatten aber die anderen, wie Brooklyns Ehefrau Nicola Peltz (27) in einem Interview beteuerte: Ihr Liebster hätte "viel Druck verspürt, den Leuten mit seiner Karriere zu gefallen, und das mochte er gar nicht". Tja, da bleibt wohl nur noch eine hauptberufliche Tätigkeit übrig, die Brooklyn dauerhaft gefallen könnte: Sohn sein …