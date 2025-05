Victoria Beckham: Mega-Zoff mit der Schwiegertochter! Ihre Familie zerbricht

Während Romeo und Kim öffentlich turteln, zieht sich Nicola zurück. Freunde berichten, sie fühle sich "fremd im eigenen Clan". Victoria spürt, wie ihre Familie auseinanderdriftet – und greift ein. Das Ex-"Spice Girl" will die Versöhnung – um jeden Preis. "Victoria arbeitet an einem großen Familiendinner, hofft auf eine Aussprache", verrät ein Freund. Doch der Weg ist steinig: Romeo lässt sich von Kim nicht abbringen, Brooklyn blockt. Nicola schweigt. Was am Ende bleibt, ist Victorias Hoffnung. Die Hoffnung, dass Liebe stärker ist als verletzter Stolz. Doch die Zeit läuft – und die Risse in ihrer Familie werden tiefer und tiefer.